Rodrigo Paz en su primer discurso como Presidente electo: hizo un llamado a "abrir Bolivia al mundo" y a "retomar un rol"

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que después de 20 años de Gobiernos de izquierda dominados por el MAS de Evo Morales, "sabemos los bolivianos que la ideología no da de comer".

"Lo que da de comer es el derecho al trabajo; lo que da de comer es instituciones fuertes; lo que da de comer es la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada; lo que da de comer es tener certidumbre en tu futuro y eso es lo que queremos trabajar", señaló en su discurso tras la victoria.

Paz defendió que "hay que abrir Bolivia al mundo (y) retomar un rol", en un momento en el que agradeció y anunció simultáneamente la llamada del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, con quien abordó lo que espera que sea "una relación estrecha con uno de los gobiernos más importantes del ámbito mundial".

Asimismo, expresó su intención de que "sea parte de las soluciones a partir del 8 de noviembre, que a Bolivia no le falte sus hidrocarburos".

En tal empresa colaborarán también otros países cuyos dirigentes, aseguró, lo llamaron para felicitarlo por su victoria electoral, entre los que estarían el de Panamá, José Raúl Mulino; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Uruguay, Yamandú Orsi; el de Ecuador, Daniel Noboa, y el de Perú, José Jerí.

Rodrigo Paz, senador del PDC, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y sobrino-nieto del también exmandatario Víctor Paz Estenssoro, volvió a derribar las predicciones de las encuestas y a salir vencedor tras su victoria en la primera vuelta, haciendo uso de un discurso alejado tanto del MAS como del conservadurismo de la oposición.

