Revelan imágenes que la expareja de Alberto Fernández presentó como pruebas para denunciarlo por violencia de género

El medio trasandino Infobae publicó imágenes y capturas de conversaciones de WhatsApp que son parte de la prueba que Fabiola Yañez para su demanda por violencia de género contra su expareja, el expresidente de Argentina Alberto Fernández.

Las fotos evidencian el estado en que habría quedado la periodista tras recibir golpes presuntamente propinados por el exmandatario.

El citado medio indicó que la mujer enviaba las imágenes a la exautoridad reprochándole su actitud violenta.

Una de las conversaciones dice que: "Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y tú me golpeas físicamente. No hay explicación".

En las capturas también aparece la respuesta del exjefe de Estado: "Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení".

En otro chat, Yáñez insiste que “me volves a golpear. Estás loco“. En respuesta, Fernández dijo que: “Me siento mal”.

Cabe recordar que la denuncia fue presentada el pasado martes desde España, mediante una videoconferencia con el juez federal Julián Ercolini, quien de inmediato tomó medidas de protección en favor de la periodista, para evitar que Fernández se acerque a ella.

IMÁGENES:

(Imágenes: Chandan Khanna / AFP, Infobae)

PURANOTICIA