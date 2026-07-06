Resuelven el misterio de las "bolas del espacio" que aparecieron en una playa australiana

La Agencia Espacial Australiana (ASA, por sus siglas en inglés) afirma haber "identificado el origen probable" de unas misteriosas bolas de gran tamaño que aparecieron en una playa del norte de Queensland este fin de semana.

Se creía que los seis objetos sólidos descubiertos en Forrest Beach, al norte de Townsville, eran desechos espaciales. La ASA declaró el lunes que "parecen ser recipientes a presión de un vehículo de lanzamiento espacial" .

La agencia añadió que está trabajando con las autoridades internacionales para confirmar formalmente el vehículo de lanzamiento.

El departamento de bomberos de Queensland informó el domingo que se mantiene vigente una zona de exclusión de 50 metros , e instó a cualquier persona que encuentre un objeto sospechoso en la zona a no tocarlo.

El comunicado indicaba que los ciudadanos que se encontraran con ellos debían alejarse inmediatamente y llamar a los servicios de emergencia.

En internet se especuló con la posibilidad de que las esferas fueran tanques de propulsión para naves espaciales y, por lo tanto, pudieran contener cantidades residuales de una sustancia altamente inflamable o reactiva .

Según los informes, se vio a cuadrillas con trajes protectores colocando las esferas en barriles para materiales peligrosos bajo vigilancia policial, ante la preocupación de que pudieran contener sustancias peligrosas. Lisa Scobie, propietaria de Forrest Beach Takeaway, aseguró que los vecinos tenían curiosidad por conocer su origen.

"Es un lugar muy tranquilo, aquí no pasa gran cosa. Así que tener actividad extra, sin duda generó algo de emoción", declaró a la cadena pública ABC.

Según el último comunicado de la ASA, "la ubicación y las características de los objetos concuerdan con los restos de un cohete extranjero que ha reentrado recientemente en la atmósfera desde la órbita".

No es la primera vez que se avistan objetos tan misteriosos en la costa australiana.

En 2023, India confirmó que una cúpula metálica gigante que apareció en una playa de Australia Occidental, cerca de Perth, procedía de uno de sus cohetes.

Posteriormente, un portavoz de la agencia espacial de la India declaró a la BBC que el objeto procedía de uno de sus vehículos de lanzamiento de satélites polares (PSLV).

Un objeto esférico similar a los descubiertos este fin de semana también fue hallado en 2011 en una remota zona de pastizales en Namibia, en el sur de África.

En aquel momento, los expertos afirmaron que creían que lo más probable era que se tratara de un tanque de combustible o un depósito flexible que contenía hidracina, un propulsor altamente volátil, procedente de un cohete no tripulado.