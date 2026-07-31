Qué es el "grillete fiscal" y otras reformas que impulsa Milei para blindar su proyecto económico en Argentina

Si el poder ejecutivo y el Congreso no llegan a un acuerdo político, el cierre puede extenderse por meses, provocando una crisis en la que empleados públicos de algunas dependencias dejan de percibir sus salarios.

Con la mira puesta en mantener por ley el gasto público bajo control y blindar legalmente su proyecto económico, Milei intentará conseguir los votos necesarios para la aprobación de su paquete legislativo en un Congreso donde el oficialismo requiere de los votos de partidos aliados de la oposición en ambas cámaras para la sanción de leyes .

Milei anunció también que buscará reformar la Carta Orgánica del Banco Central para poner fin a lo que considera como una emisión de billetes descontrolada que ha generado una espiral inflacionaria en el país.

La reforma, argumentó el presidente, "viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar la alta política".

Milei ganó la presidencia prometiendo eliminar los gigantescos aumentos de precios y revertir los crónicos déficits fiscales que ha padecido el país, en medio de una política de desregulación económica y austeridad fiscal que ha sido duramente criticada por organizaciones sociales y partidos de izquierda.

Su gobierno ha aplicado fuertes recortes al gasto fiscal que le permitieron reducir la inflación desde un 160% interanual cuando llegó a la Casa Rosada, pero que al mismo tiempo afectaron el empleo, la actividad industrial y el consumo.

El proyecto prohíbe que el Banco Central financie al Estado y establece que su función fundamental es preservar el valor de la moneda, al tiempo que propone que para remover al presidente de la institución se requerirán dos tercios no solo de la Cámara de Senadores, como hasta ahora, sino también de la Cámara de Diputados.

La iniciativa busca fortalecer la independencia de la institución y restringir su capacidad para financiar el gasto público.

Según la visión de Milei, los episodios recurrentes de alta inflación, depreciación monetaria y crisis económicas de Argentina fueron impulsados por los gobiernos que financian déficits fiscales a través de la impresión de dinero del Banco Central.

LA REFORMA A LOS MERCADOS DE CAPITALES Y DE SEGUROS

Además del grillete fiscal y la reforma al Banco Central, Milei anunció que su propuesta legislativa incluye una reforma al mercado de capitales con el objetivo de canalizar el ahorro privado hacia el financiamiento de empresas e inversiones productivas.

La iniciativa contempla modificaciones a distintas leyes para reducir regulaciones, disminuir la intervención del Estado y ampliar los instrumentos disponibles para empresas e inversores.

Además, Milei propondrá al Congreso que apruebe una reforma integral del mercado de seguros.

El proyecto, según el mandatario, eliminará el sistema de autorización previa para la creación de nuevos productos y lo reemplazará por un régimen en el que las compañías podrán diseñar libremente sus coberturas.

El ente encargado de regular las actividades del sector, es decir, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), concentrará su tarea en controlar la solvencia de las aseguradoras y proteger a los asegurados frente a eventuales incumplimientos o fraudes.