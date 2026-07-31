Detienen al sospechoso de idear el asesinato del alcalde Carlos Manzo y la modelo Valeria Márquez en México

Las fuerzas especiales de seguridad detuvieron en el oeste de México a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias "R1", el líder de una violenta célula del Cartel Jalisco Nueva Generación y quien está acusado de ordenar el asesinato del alcalde Carlos Manzo en noviembre pasado.

El crimen del alcalde de Uruapan, una ciudad del estado de Michoacán, conmocionó al país al haber ocurrido en una plaza llena de gente que conmemoraba el Día de Muertos.

Además, "R1" también es acusado del femicidio de la joven Valeria Márquez, una influencer de 23 años que murió a tiros en mayo de 2025 mientras hacía una transmisión en redes sociales en la ciudad de Guadalajara.

En una conferencia de prensa este viernes, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó que "R1" y otro cabecilla del grupo "Los R", Jesús Salvador "N", fueron aprehendidos en un operativo de fuerzas especiales en Atotonilco El Alto, en el estado de Jalisco.

Los detenidos fueron trasladados por fuerzas del Ejército y de la Guardia Nacional para ser presentados ante la Fiscalía General de la República a rendir declaraciones.

Sobre el caso del alcalde Manzo, García Harfuch detalló que los miembros de "Los R" declararon haber cometido el asesinato como una represalia por sus campañas públicas en contra del crimen organizado que ha afectado desde hace más de una década a Uruapan y Michoacán.

"Ellos sentían -literalmente lo mencionan algunos detenidos- [que era] una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal", señaló el funcionario.