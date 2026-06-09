"Responderemos a este ataque": Trump acusa a Irán de derribar helicóptero Apache de EE.UU. cerca del estrecho de Ormuz

Donald Trump acusó este martes a Irán de derribar un helicóptero estadounidense cerca del estrecho de Ormuz y prometió "responder".

"Estados Unidos debe, por necesidad, responder a este ataque", escribió el presidente de Estados Unidos en su red social Truth Social.

Dos miembros de la tripulación del helicóptero Apache que se estrelló en el mar tras el ataque fueron rescatados por un dron marítimo estadounidense, según confirmaron autoridades de Washington a la BBC.

"Nuestro gran ejército acaba de informarme de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache, altamente sofisticados, mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz", escribió el presidente en Truth Social.

Y agregó: "Había dos pilotos a bordo; ambos están a salvo y sin lesiones".

Por el momento se desconoce cuál será la respuesta.