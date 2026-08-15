Sismo de magnitud 5.2 deja diversos daños estructurales al sur de España

La madrugada de este sábado, un sismo de magnitud 5,2 afectó al sur de España, donde si bien no hubo víctimas fatales, sí diversos daños estructurales en distintos puntos de la zona.

El movimiento se registró a las 1:04 horas, y tuvo lugar específicamente en la provincia de Granada, municipio de Alhendín en la región de Andalucía, el que también se percibió en las localidades aledañas de Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Las mayores afectaciones se registraron en el área metropolitana de Granada, donde la caída de elementos de fachadas y desprendimientos de tejados marcaron el inicio de este sábado.

Más de 200 llamadas registró el servicio público de emergencias tras el temblor, del cual el propio Presidente Regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno, detalló que se registraron “algunos daños materiales”, e hizo un llamado a la población al cuidado tras “cualquier cornisa o fachada dañada”.

PURANOTICIA