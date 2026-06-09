Helicóptero Apache de EE.UU. se estrella en Ormuz: rescatan a los dos pilotos

Un helicóptero del Ejército de Estados Unidos se estrelló durante las últimas horas en las cercanías del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. Pese al accidente, los dos pilotos que iban a bordo fueron rescatados con vida y se encuentran fuera de peligro.

La información fue confirmada inicialmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y posteriormente por el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), organismo que hasta ahora no ha informado las causas del siniestro.

Ante la prensa, el mandatario estadounidense aseguró que "Los pilotos están bien". Posteriormente, agregó que "No hay heridos", sin entregar mayores antecedentes sobre el incidente, luego de que diversos medios estadounidenses reportaran el accidente.

Horas más tarde, el Centcom precisó que el aparato involucrado corresponde a un helicóptero AH-64 Apache, el cual se accidentó cerca de la costa de Omán mientras realizaba labores de patrullaje en aguas de la región.

Según detalló el organismo militar, los dos efectivos que viajaban en la aeronave fueron "rescatados sanos y salvos en aproximadamente dos horas" tras el accidente.

Asimismo, el Ejército estadounidense informó que "Se encuentran en estado estable", al tiempo que confirmó la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias que provocaron el desplome del helicóptero.

En las tareas de rescate participaron diversas unidades navales y aéreas, bajo la coordinación del Mando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos y la 82ª División Aerotransportada, que lideraron el operativo de búsqueda y recuperación de la tripulación.

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