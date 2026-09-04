Rescatan a dos trabajadores que pasaron 9 días atrapados en un túnel tras la avalancha en Nepal

Dos trabajadores fueron rescatados con vida de la central hidroeléctrica Trishuli 3A, en Nepal, más de una semana después de que una devastadora inundación repentina arrasara la región del Himalaya, en la frontera entre ese país y el Tíbet.

Los obreros, identificados como Sanjaya Shah y Kabir Maharjan, fueron trasladados en helicóptero directamente a un hospital de Katmandú.

Los dos sobrevivientes presentan heridas en las manos y las piernas, posiblemente por haberse arrastrado por el túnel, según informaron las autoridades a la BBC.

Un tercer cuerpo fue hallado, pero, de acuerdo con Suresh Raut, subgerente de la Autoridad de Electricidad de Nepal, se encuentra en un estado que dificulta su identificación.

"El cuerpo encontrado en el interior del túnel está hinchado y no ha podido ser identificado", dijo el funcionario a la BBC.

"Al parecer, la víctima murió tras quedar atrapada por la inundación mientras intentaba salir del túnel".

Se espera que al menos otras 39 personas sean rescatadas del túnel después de que los equipos de emergencia escucharan voces a primera hora de este viernes.