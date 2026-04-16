Representante de EE.UU. ante la ONU dijo "compartir preocupaciones" sobre candidatura de Bachelet como secretaria general

Frente a la carrera por la secretaría general de Naciones Unidas, la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet ha generado ruido en Washington. Al respecto, el representante permanente de Estados Unidos ante dicho organismo internacional, Mike Waltz, admitió "compartir" las "preocupaciones" que han manifestado diversos legisladores norteamericanos sobre la postulación de la exmandataria.

Estas declaraciones tuvieron lugar en el marco de una comisión desarrollada en el Senado de EE.UU. En dicha instancia, el legislador republicano Pete Ricketts lanzó duros cuestionamientos al desempeño que tuvo Bachelet cuando ejerció como alta comisionada para los Derechos Humanos.

Específicamente, el senador apuntó al informe emitido en 2022 sobre la población uigur en China, reprochando que la exmandataria evitara catalogar el actuar de Beijing como "genocidio", a pesar de que en el documento sí alertó que los arrestos en la zona podrían representar crímenes contra la humanidad. Sumado a esto, Ricketts expresó su rechazo al apoyo que la exjefa de Estado le otorga al aborto como un derecho humano de carácter fundamental.

Como respuesta a las objeciones, Waltz fue categórico: "Comparto sus preocupaciones", sostuvo. Además, el diplomático aseguró que Marco Rubio, actual secretario de Estado, mantiene esa misma visión.

Si bien el embajador precisó que por ahora no puede adelantar a qué figura respaldará la Casa Blanca, hizo hincapié en los criterios de selección: "Hemos adoptado la postura de que simplemente necesitamos a la mejor persona. Esta institución necesita desesperadamente un liderazgo fuerte y eficaz".

En paralelo, el representante estadounidense deslizó que al interior de la ONU circula fuertemente la noción de que el máximo cargo de la entidad debería recaer en una mujer de origen latinoamericano.

Las reticencias provenientes del Capitolio hacia la figura de la exmandataria no son nuevas. Ya en el mes de marzo, Chuck Edwards, también de las filas republicanas, dio a conocer una misiva suscrita por múltiples congresistas donde se ponía en duda la idoneidad de Bachelet para el puesto, apuntándola por haber "priorizado repetidamente una agenda extremista sobre el aborto".

Durante el transcurso de este año se deberá definir quién sucederá a António Guterres al mando de Naciones Unidas. La papeleta de aspirantes está compuesta por Michelle Bachelet, el senegalés Macky Sall, el argentino Rafael Grossi y la costarricense Rebeca Grynspan. Para avanzar en el proceso, las presentaciones formales frente a organizaciones civiles y la Asamblea General arrancarán la próxima semana.

La etapa final de esta elección se llevará a cabo en el Consejo de Seguridad. Dicha instancia tiene la misión de sugerir un candidato que cuente con la aprobación obligatoria de sus cinco integrantes permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. En este escenario, el sufragio en contra de cualquiera de estas potencias es suficiente para vetar y frenar definitivamente una postulación.

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