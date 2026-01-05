Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Reportan ráfagas de disparos y detonaciones cerca del palacio presidencial de Venezuela

Reportan ráfagas de disparos y detonaciones cerca del palacio presidencial de Venezuela

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Según información preliminar, los disparos serían una respuesta antiaérea tras el sobrevuelo de drones en cercanías del edificio.

Reportan ráfagas de disparos y detonaciones cerca del palacio presidencial de Venezuela
Lunes 5 de enero de 2026 22:19
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Ráfagas de disparos y detonaciones se escucharon la noche de este lunes en los alrededores del Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo de Venezuela.

Según información preliminar, los disparos serían una respuesta antiaérea tras el sobrevuelo de drones en cercanías del edificio.

Además, se observa el despliegue de tropas y de tanques en las zonas aledañas al Palacio Miraflores.

El incidente se produce horas después de que Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Información en desarrollo...

VIDEO:

(Video: @RadarAustral_)

PURANOTICIA

Cargar comentarios