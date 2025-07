Renuncia la joven mano derecha de Petro tras enfrentar varios escándalos y ocupar distintos cargos en el gobierno de Colombia

El presidente Petro y su jefe de Despacho, Alfredo Saade, la desautorizaron y confirmaron que la transición al nuevo sistema ocurrirá sin extender el actual contrato.

"No me parecen (...) las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle: 'Respéteme. Soy la vicepresidenta'", expresó Francia Márquez en un consejo de ministros en febrero mientras estaba sentada al lado de la entonces canciller.