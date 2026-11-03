Renuncia el ministro de Transportes de España tras choque de dos trenes que causó 69 muertos

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, renunció casi una semana después del accidente ferroviario de Urda, al sur de Madrid que causó la muerte de 69 personas, el pasado miércoles 28 de octubre.

La ahora exautoridad estaba sometida a una presión creciente, ya que tanto los partidos de la oposición como algunos aliados del gobierno español lo habían instado a que dimitiera a su cargo.

La tragedia de la semana pasada se produjo tras un accidente ferroviario similar ocurrido en enero en la misma línea Madrid-Sevilla, en el que fallecieron 46 personas.

Puente anunció su decisión al término de una sesión parlamentaria en la que había expuesto nuevas medidas de seguridad ferroviaria y en la que fue duramente cuestionado por la oposición.

Explicó que había tomado la decisión inmediatamente después del accidente de Urda, pero que esperó varios días antes de hacerla pública.