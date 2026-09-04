Reino Unido responde a Javier Milei por las Islas Malvinas: "Las Falklands son británicas"

El Gobierno de Reino Unido reafirmó su soberanía sobre las Islas Falkland, conocidas en Argentina como Malvinas, luego de las declaraciones realizadas por el Presidente Javier Milei, quien volvió a reivindicar el territorio como parte de su país.

"La declaración de Milei durante la pasada noche dice más sobre la política interna de Argentina que sobre las Islas Falkland", señaló el ministro de Defensa británico, Wes Streeting.

El secretario de Estado aseguró además que "las Falklands son británicas porque los residentes de las Falklands eligieron ser británicos", y enfatizó que el compromiso de Londres con el archipiélago "es absoluto e inquebrantable".

Las declaraciones se produjeron horas después de que Milei anunciara que firmará un decreto para acelerar y endurecer las sanciones contra quienes participen en iniciativas de extracción de petróleo en las Islas Malvinas sin autorización del Gobierno argentino.

Durante su intervención, el mandatario trasandino calificó al archipiélago como "territorio argentino bajo ocupación británica" y anunció también la construcción de una base naval en la provincia de Tierra del Fuego, además de un incremento de las capacidades argentinas en materia de telecomunicaciones.

Milei también hizo referencia a recientes declaraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien planteó la posibilidad de revisar el respaldo de Washington a Londres en la disputa por la soberanía de las islas.

En ese contexto, el Presidente argentino sostuvo que Estados Unidos "evalúa ese cambio de posición porque sabe que Argentina tiene un socio fiable alineado con los valores occidentales en una posición de relevancia estratégica".

Milei insistió además en su postura histórica sobre el territorio en disputa: "Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho", afirmó, agregando que "no hay discusión" al respecto.

La nueva escalada verbal se produce en medio de una renovada disputa diplomática entre Buenos Aires y Londres por la soberanía del archipiélago, mientras ambos gobiernos mantienen posiciones completamente contrapuestas respecto de su estatus territorial.

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