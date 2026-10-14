Reino Unido rechaza acciones de Argentina contra explotación petrolera en las Malvinas

El Gobierno de Reino Unido rechazó las acciones impulsadas por Argentina para frenar la explotación de hidrocarburos en las islas Falkland, luego de que Buenos Aires recurriera al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas que impidan el desarrollo de estas actividades, en particular las vinculadas al proyecto Sea Lion.

"Los intentos de Argentina de intimidar a empresas y particulares que llevan a cabo actividades comerciales legítimas son inaceptables", manifestó el ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, a través de un comunicado sobre las acciones del Gobierno argentino respecto de las islas.

En la misma declaración, el jefe de la diplomacia británica sostuvo que "las empresas deben tener libertad para tomar decisiones comerciales lícitas sin verse amenazadas por la coerción política".

Miliband también reafirmó la postura de Londres respecto de la soberanía del archipiélago y aseguró que el Gobierno británico defenderá "siempre" a sus habitantes, así como su derecho a determinar su propio futuro y a buscar un desarrollo económico legítimo.

La respuesta británica se produjo luego de que el Gobierno argentino presentara ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte de Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte. El anuncio fue realizado por el presidente argentino, Javier Milei, a través de un comunicado.

Según el mandatario, la presentación busca "preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por Reino Unido agraven la controversia reconocida por Naciones Unidas".

Milei también insistió en los "legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía" de Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, además de los espacios marítimos circundantes.

Por su parte, el ministro de Exteriores argentino, Pablo Quirno, destacó el carácter "sin precedentes" de la solicitud presentada ante el tribunal.

De acuerdo con el canciller, Argentina pidió que Reino Unido "impida el inicio o la continuación de la explotación de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de Malvinas por parte del denominado proyecto Sea Lion".

La solicitud también busca que el Gobierno británico "se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en perjuicio de los derechos de Argentina".

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