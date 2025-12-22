Quién es Fanil Sarvarov, el general ruso que dirigió operaciones en Siria y murió en un atentado con coche bomba en Moscú

En mayo de 2024, por decreto del presidente de Rusia, se le otorgó el grado de teniente general.

Los intentos de asesinato contra militares rusos

Este no es el primer intento de asesinato contra un oficial militar ruso de alto rango desde el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania.

En diciembre de 2024, se produjo una explosión cerca de un edificio residencial en Ryazanskiy Prospekt, en Moscú, en la que murieron Igor Kirillov, jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, y su asistente, Ilya Polikarpov.

Las autoridades indicaron que el atentado fue provocado por un artefacto explosivo improvisado colocado en un patinete eléctrico, dejado en la entrada del edificio donde vivía Kirillov.

Ese mismo año, en julio, se registró otra explosión bajo un Toyota Land Cruiser Prado en el patio de un edificio de la calle Sinyavinskaya, también en Moscú.

El propietario del vehículo, un oficial del Ministerio de Defensa ruso, y su esposa resultaron heridos. Sobrevivieron, aunque el militar sufrió lesiones en los pies; las autoridades no han revelado su nombre.

El hombre acusado del atentado, Yevgeny Serebryakov, de 30 años y residente en la región de Volgogrado, huyó a Turquía, fue extraditado a Rusia y, tras su arresto, admitió parcialmente su culpabilidad. Afirmó que quería "detener la guerra" con el atentado.

En 2025, Yaroslav Moskalik, subjefe de la Dirección Principal de Operaciones del Estado Mayor, fue asesinado en Balashikha, región de Moscú.

Un coche fue utilizado nuevamente en el ataque, en esta ocasión un Volkswagen Golf explotó en la calle Nesterov.