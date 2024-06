¿Quién es el dueño de la Luna?: La pregunta que plantea la nueva carrera espacial para conquistar el satélite natural

Aunque suene muy pacífico y colaborativo -que lo es-, la fuerza motriz del Tratado del Espacio Exterior no fue la cooperación, sino la política de la Guerra Fría.

A medida que aumentaban las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial, se temía que el espacio se convirtiera en un campo de batalla militar, por lo que la parte clave del tratado era que no se podían enviar armas nucleares al espacio. Más de 100 naciones lo firmaron .

Un factor nuevo e importante es que las misiones lunares modernas no son solo los proyectos de naciones, sino que también compiten empresas privadas .

"Estamos empezando a enviar cosas allí solo porque podemos. Ya no hay ningún tipo de lógica o razón", afirma Michelle Hanlon, abogada especializada en temas espaciales y fundadora de For All Moonkind, una organización que trata de proteger los lugares de aterrizaje del Apolo. "Nuestra Luna está a nuestro alcance y ahora empezamos a abusar de ella", advierte.