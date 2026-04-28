"Quería matar al presidente": Fiscalía de EE.UU. confirma hallazgo de manifiesto y apunta a la cadena perpetua para Cole Allen

Durante una reciente intervención en la cadena conservadora Fox News, la fiscal general de Washington DC, Jeanine Pirro, se refirió al intento de magnicidio en contra del presidente Donald Trump. En la instancia, la persecutora enfatizó que los investigadores ya lograron dar con un manifiesto y con expresiones explícitas sobre los propósitos del acusado, asegurando que "Tenemos un caso sólido". Al respecto, la autoridad estadounidense fue categórica al afirmar que "Está muy claro cuál era su intención, matar al presidente".

Aunque las indagatorias recién se encuentran en sus primeras etapas, los equipos policiales trabajan arduamente en la tarea de reconstruir la huella digital del individuo para esclarecer la eventual participación de otras personas. Pese a esta fase inicial, Pirro recalcó que los antecedentes recopilados hasta ahora confirman que poseen "un caso sólido", argumentando que esta certeza se sustenta en "todo lo que hizo, lo que dijo, las armas que llevó consigo al cruzar las fronteras estatales".

En esa misma línea, la representante del Ministerio Público anticipó la posible formulación de cargos adicionales conforme se descubran más pruebas en la carpeta investigativa. "Podremos rastrear todo lo que hizo", garantizó la fiscal, quien además advirtió que "Esto es solo el comienzo". De este modo, dejó en evidencia que el sujeto se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua mientras las autoridades continúan reuniendo evidencia.

Las declaraciones de la persecutora se produjeron poco después de que la Fiscalía de Estados Unidos presentara los cargos formales en contra de Cole Allen, un profesor californiano de 31 años. Al docente se le acusa de tres delitos específicos: "Intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, punible con cadena perpetua; transporte interestatal de un arma de fuego para cometer un delito grave, punible con hasta 10 años de prisión, (y) disparo de arma de fuego durante un delito violento, punible con una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua".

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