Qué son los dólares "bajo el colchón" que Javier Milei quiere utilizar para incentivar la economía de Argentina

Pero, ¿de qué hablamos cuando los argentinos se refieren a los dólares "en el colchón" y qué nos dicen sobre el problema crónico de la escasez de divisas de su economía?

"Mi papá perdió US$40.000 en la década de 1990 de la noche a la mañana un día que el banco con el que operaba cerró. Después, en plena crisis de 2001, otro banco no le dejó sacar sus ahorros. No quiero que me pasé eso", dice.