Qué son las ciudades santuario y por qué Chicago se convirtió en la "zona cero" de las redadas de deportación de Trump

"La cuestión es si las policías esperan a esas autoridades federales para entrevistar e iniciar casos de deportación, o si la gente es puesta en libertad si no es culpable de algún delito grave. Ahí es donde hay discreción".

Cuando un indocumentado vive en una ciudad santuario, si bien puede esperar facilidades para hacer gestiones ante la autoridad sin involucrar la comprobación de su estatus migratorio, no es garantía de que agentes federales no puedan ejercer sus funcione s.

"En el Estados Unidos contemporáneo no ha habido una ciudad verdaderamente 'santuario', donde no entren las agencias federales como ICE para deportación. No es verdad que una persona indocumentada llegue ahí y pida asilo y que no la puedan deportar", señala Castañeda.