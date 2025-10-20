Qué se sabe de los dos sobrevivientes de los ataques de EE.UU. en el Caribe que fueron enviados a Colombia y Ecuador

El 18 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un nuevo video desclasificado donde se ve cómo bombardean un submarino en el mar Caribe .

El gobierno estadounidense dijo que en la embarcación viajaban "cuatro conocidos narcoterroristas" y que estaba cargada de fentanilo y otros narcóticos.

"Bajo mi supervisión, Estados Unidos de América no tolerará que los narcoterroristas trafiquen drogas ilegales, por tierra o por mar ", escribió en la red Truth Social.

Desde agosto de 2025, el gobierno de Estados Unidos ha hecho al menos seis operativos militares en aguas internacionales . El objetivo, según Trump, es frenar el narcotráfico de América Latina hacia Estados Unidos.

El video del bombardeo, que la Casa Blanca compartió en redes sociales, dura 29 segundos. Al inicio, se ve cómo los militares estadounidenses lo tienen en la mira mientras el submarino surca las olas del mar Caribe. 15 segundos después, explota. Luego, solo se ve humo.

En el ataque, que se produjo el jueves 16 de octubre, murieron dos personas y dos sobrevivieron, uno de nacionalidad colombiana y otro de Ecuador.

Es la primera vez que una operación de esta tipo deja sobrevivientes.

Tras tenerlos detenidos, Estados Unidos los liberó y los regresó a sus países de origen, según dijo Trump "para su detención y enjuiciamiento".

Esto es lo que se sabe de los tripulantes del submarino.

"CON TRAUMA CEREBRAL"

En el caso de las víctimas mortales del ataque, no ha trascendido su identidad. Tampoco si sus cuerpos se encuentran en poder de Estados Unidos o han sido identificados y devueltos a sus familias, como tampoco el estado en el que quedaron.

Los sobrevivientes fueron rescatados en helicóptero y posteriormente trasladados a un buque de guerra de la Marina de EE.UU., según reportó la agencia Reuters.

Uno de los sobrevivientes es el colombiano Jeison Obando Pérez, de 34 años.

Tras ser repatriado, el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, detalló que llegó al país "con trauma cerebral, sedado, drogado, respirando con un ventilador". Y aclaró que había recibido atención médica.