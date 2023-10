Qué pueden hacer la ONU y su Consejo de Seguridad ante la guerra entre Israel y Hamás

Analizamos por qué no salen adelante sus resoluciones y hasta qué punto la ONU puede influir en un conflicto armado como el que se desarrolla hoy en el mayor polvorín de Medio Oriente.

Qué ocurrió con las resoluciones

Washington argumentó que la iniciativa “ no mencionaba el derecho de Israel a la autodefensa ”, según su embajadora ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield.

Pese a no apoyar la resolución, EE.UU. se comprometió a seguir trabajando con el Consejo para proteger a los civiles en el conflicto.

No obstante, recibió una oleada de críticas de miembros permanentes y no permanentes de este organismo de las Naciones Unidas.

Brasil, que había redactado la resolución, lamentó que el Consejo no haya actuado “rápidamente” y alegó que “cientos de miles de civiles en Gaza no pueden esperar más”, mientras Ecuador -otro miembro no permanente- también instó a “no continuar en silencio” ante lo que ocurre en la franja.