El infierno que viven los niños y adolescentes que son usados como esclavos sexuales en las minas ilegales de Sudáfrica

Jonathan dice que todos los menores eran extranjeros y no sospechaban al llegar a la mina cuál era la situación en la que se metían.

Asegura que las bandas criminales buscan específicamente niños para trabajar en minas ilegales en toda Sudáfrica.

Muchos de los menores son secuestrados en países vecinos y traficados . O los atraen con promesas infundadas de encontrarles empleo en la industria minera formal.

"Les confiscan los pasaportes al llegar a Sudáfrica... Es bien sabido que estos jóvenes sufren abusos ", afirma Sefuli.

La BBC habló con mineros que trabajaron en al menos otras dos minas ilegales y aseguran haber visto a niños siendo abusados ​​en las minas .

Tshepo (nombre ficticio) afirma dice que vio a hombres mayores obligando a menores a tener relaciones sexuales con ellos bajo tierra.

"En algunos casos los chicos lo hacían por dinero. A otros los reclutan únicamente con ese fin, debido a los incentivos económicos que conlleva la práctica del comercio sexual bajo tierra ".

Tshepo añade que el abuso afecta profundamente a los menores. Cambian sus patrones de comportamiento y tienen problemas de confianza. "No quieren que te acerques a ellos, porque sienten que ya no pueden confiar en nadie" .

La industria minera ilegal en este país acaparó titulares internacionales el año pasado tras un enfrentamiento entre la policía y los mineros en la mina de oro de Buffelsfontein, cerca de la ciudad de Stilfontein, en la provincia del Noroeste, una de las nueve que conforman Sudáfrica.

Las autoridades habían estado intentando frenar la minería ilegal, que según el gobierno le costó a la economía sudafricana US$3.200 millones en ingresos perdidos el año pasado.

En diciembre de 2023 las autoridades lanzaron una operación llamada Vala Umgodi, o "sellar el pozo", prometiendo adoptar una postura firme contra las bandas.

Como parte de la operación, la policía limitó la cantidad de comida y agua que bajaba a la mina de Stilfontein para, según dijo un ministro, "expulsar con humo" a los mineros ilegales.

Las autoridades dijeron que los hombres se negaban a salir por temor a ser arrestados.

Pronto comenzaron a aparecer imágenes del interior de la mina que mostraban a decenas de hombres demacrados suplicando ser rescatados, así como filas de bolsas con cadáveres. Finalmente, un tribunal ordenó a las autoridades que rescataran a los hombres.

Entre los rescatados había muchos que afirmaron ser menores de edad, pero como varios eran migrantes sin documentos que confirmaran su edad, las autoridades les realizaron pruebas médicas para obtener una estimación.

Gracias a esto el Departamento de Desarrollo Social (DSD) confirmó que 31 de los mineros rescatados de Stilfontein eran menores de edad. Todos eran mozambiqueños y en noviembre 27 de ellos fueron repatriados.

Save the Children Sudáfrica ayudó a traducir algunas de las entrevistas entre los mineros menores de edad y los rescatistas.

"Experimentaron trauma, porque algunos también vieron a otros siendo explotados sexualmente", declaró a la BBC Gugu Xaba, directora ejecutiva de la ONG en el país africano. La sensación de que no podrían salir de allí destrozó mentalmente a esos niños.

"Los mineros adultos empezaban por manipularlos, fingiendo que les tenían simpatía".

Luego obligaban a los niños a realizar actos sexuales con adultos y poco después los violaban día tras día.