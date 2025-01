Qué presencia tiene en EE.UU. el Tren de Aragua, la banda nacida en Venezuela que Trump declaró "organización terrorista"

"EE.UU. debe trabajar en la concienciación, y luego comenzar a asociarse con países latinoamericanos y sus fuerzas del orden para entender cómo puede lidiar con esta pandilla", subraya.

"He empezado a decir que soy de otra nacionalidad, porque me dicen que no, que no contratan a venezolanos. Por unos pocos, pagamos todos".

(Imagen: Alex Brandon / AP)

PURANOTICIA // BBC MUNDO