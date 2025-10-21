Qué precio pueden alcanzar las joyas robadas del Louvre y por qué es probable que los ladrones las rompan

"Ya sabes, una persona normal no se levanta por la mañana pensando: 'Voy a convertirme en ladrón, empecemos por el Louvre' ", afirmó.

"Este no será su primer robo… Ya han hecho cosas antes, otros robos. Tienen confianza en sí mismos y pensaron que podrían salirse con la suya, así que se lanzaron por todo ".

Otra señal de que se está tomando en serio la profesionalidad de la banda es que se ha encargado su persecución a una unidad policial especializada con un "alto índice de éxito en la resolución de robos de alta repercusión" .

Las autoridades dijeron que sospechan que el atraco está relacionado con una red de delincuencia organizada. Brand afirma que esto significa que es probable que los autores tengan antecedentes penales y sean conocidos por la policía.

El lunes, la policía informó que había enviado a analizar un chaleco y el equipo que se encontraron en el lugar de los hechos. Brand sugiere que las pruebas de ADN podrían ser una forma probable de atrapar a los ladrones.

Los grupos del crimen organizado como estos suelen tener dos objetivos, según la fiscal de París, Laure Beccuau. "O bien actuar en beneficio de un patrocinador, o bien obtener piedras preciosas para llevar a cabo operaciones de blanqueo de dinero".

Brand cree que sería imposible vender los artículos intactos y afirma que robar por encargo para un coleccionista privado es algo que solo ocurre en las películas de Hollywood.