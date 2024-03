"¿Qué le pasa a Kate?": el dilema que enfrenta la Casa Real británica por la ausencia de la princesa de Gales de la vida pública

Esto sorprendió. El príncipe William vive en Windsor. Tenía un trabajo que hacer en el servicio. Era su padrino el que estaba siendo recordado. Inmediatamente los rumores se pusieron en marcha: ¿era esto una mala señal sobre Catherine? El consejo del equipo del príncipe fue que no había por qué entrar en pánico.

Debía hacer una lectura y su nombre figuraba en el orden de la ceremonia. Pero menos de una hora antes del inicio del evento llegó un mensaje del Palacio de Kensington . "Desafortunadamente, el príncipe de Gales ya no podrá asistir al servicio de esta mañana debido a un asunto personal" , decía la nota.

Sus asesores intentan navegar entre el apetito de información del publico, las especulaciones en las redes sociales y la necesidad de proteger a dos personas que no se encuentran bien. Todo esto resulta en un gran dilema .

La princesa se encontraba bien, dijeron, dando a entender que la ausencia no estaba relacionada con la salud de su esposa. Pero eso no fue suficiente para sofocar las especulaciones.

Escasa información

¿Qué le pasa a Kate? ¿Por qué no nos lo dicen? ¿Es por eso que William no ha aparecido?

Todavía no sabemos por qué el príncipe se ausentó del servicio. Este jueves asistió a un evento como estaba previsto. Los asesores de los príncipes William y Kate conocen muy bien los chismes que circulan en internet: los leen, conversan sobre ellos, conocen la conversación.

El retorno al ojo público

Por supuesto, está la cuestión de la privacidad. Para el príncipe William, proteger a su esposa mientras se recupera es primordial. El Palacio de Kensington simplemente no quiere que los detalles de su salud se hagan públicos y sus asistentes no sienten la necesidad de decir nada más al respecto.

La salud del rey

Este es un rey cuya salud está comprometida en este momento pero que aún puede realizar parte de su trabajo habitual y el Palacio quiere mostrárnoslo. No existe la misma presión sobre Catherine para que salga en público. Ella no es la monarca, no tiene que tranquilizar de la misma manera. Sí, hay un clamor pidiendo información, pero "allá ellos" parece ser el estado de ánimo. Esta es una princesa que quiere mantener las cosas en privado.

PURANOTICIA // BBCMUNDO