Qué es la perovskita, el "material maravilloso" que impulsa la revolución de la energía solar

En el laboratorio de Oxford PV, las operaciones se centran en resolver los problemas técnicos restantes de las células solares en tándem.

Aquí, una cámara ambiental realiza "pruebas de envejecimiento acelerado" , donde las células de prueba se exponen a condiciones extremas como altas temperaturas, humedad y ciclos rápidos de calor-frío, simulando años de exposición ambiental en semanas o meses.

"Estas pruebas dan una idea de cómo podrían degradarse las células en condiciones reales sin tener que esperar cinco, diez o quince años" , afirma Laura Miranda, directora de sostenibilidad de Oxford PV.

Considerando la sensibilidad de la perovskita a la humedad y al calor, los datos que demuestren su fiabilidad a largo plazo serán vitales para su comercialización.

Sin embargo, es difícil conseguirlos en una tecnología tan joven, afirma Berry. "Los fabricantes de módulos de silicio pueden garantizar una vida útil de 30 años porque cuentan con 30 años de datos de campo", añade. "Pero para las perovskitas, saber que el módulo que fabricamos hoy va a durar 30 años es una cuestión de ciencia de materiales realmente compleja ".

El rápido ritmo de desarrollo implica que las pruebas de campo reales no proporcionarán las respuestas, añade. "Los dispositivos que fabricábamos hace 10 años no son relevantes para lo que es fiable hoy en día" .

En cualquier caso, aunque las células tándem se degradan más rápido que las de silicio, es la energía adicional que producen lo que importa para su viabilidad, según Scott Graybeal, director ejecutivo de Caelux, una empresa estadounidense derivada del Instituto Tecnológico de California que también desarrolla células tándem de perovskita.

"El verdadero valor aquí es cuánta energía se va a producir durante la vigencia de un contrato de compraventa de energía", afirma. "Eso es lo que a la gente le importa" .

Los esfuerzos de Oxford PV parecen estar dando sus frutos. En 2024, estableció un nuevo récord para el módulo solar residencial más eficiente del mundo, alcanzando una eficiencia de conversión del 26,9 %. La empresa cree que su programa de investigación y desarrollo continuará mejorando la eficiencia de sus células en un punto porcentual al año.

Otras empresas que utilizan perovskitas en tándem han acaparado titulares con eficiencias superiores al 30%, pero a menudo se trata de pruebas a escala de laboratorio para células que aún no están disponibles en el mercado.

Según el experto japonés Tsutomu Miyasaka, cuyo equipo fue el primero en utilizar perovskitas para aplicaciones de energía solar en 2009, los récords alcanzados con células fabricadas en laboratorio generalmente representan células "campeonas" con un rendimiento superior al de los paneles más grandes producidos en fábricas, donde la calidad puede ser inconsistente en áreas extensas.

Berry destaca que los datos que una empresa declara en las hojas de especificaciones comerciales a los compradores son más representativos del rendimiento. "Si logran reducir la diferencia entre esto y su récord, eso es significativo", afirma.

Oxford PV afirma que actualmente produce sus células en una fábrica en Alemania y recientemente envió su primer proyecto piloto de alrededor de 100 kW de paneles solares en tándem (suficientes para abastecer a unos 14 hogares estadounidenses promedio) a un parque solar a escala comercial en EE.UU.

Estos modelos solares tienen una eficiencia del 24,5 %, según Oxford PV, y su rendimiento se supervisará de cerca. "Queremos que nuestros paneles se prueben en diferentes partes del mundo para poder generar un conjunto de datos de rendimiento", afirma Ward.

La empresa no es la única que intenta acelerar este proceso. En junio de 2025, Swift Solar, una filial de las universidades estadounidenses Massachusetts Institute of Technology (MIT) y Stanford, anunció un proyecto piloto con la empresa de infraestructura de comunicaciones American Tower Corporation para desplegar sus paneles tándem de perovskita en algunas de sus 42.000 torres de telecomunicaciones.

CubicPV, con sede en Boston, y NREL han alcanzado una eficiencia del 24 % en células tándem. Y Caelux envió recientemente su primer envío comercial de su tecnología de perovskita de vidrio activo.

Las empresas de China, con diferencia el mayor mercado solar del mundo, también están avanzando con rapidez.

En abril de 2025, el gigante solar Trinasolar, con sede en Changzhou, anunció un nuevo récord mundial de eficiencia de conversión del 31,1 % en una célula solar en tándem, y Oxford PV firmó recientemente un acuerdo que le permite licenciar su tecnología en el mercado chino.

Otras empresas han anunciado sus propias altas eficiencias de conversión, como Longi, con sede en Shanghái, que afirma haber alcanzado una eficiencia del 33,9 % con una sola célula.