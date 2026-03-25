Qué es la doctrina de la "amenaza existencial" con la que Israel justifica ataques contra sus vecinos y cómo encaja en la ley internacional

"La doctrina enfatizaba la necesidad de derrotar decisiva y rápidamente al enemigo, idealmente desplazando el campo de batalla a su territorio tan pronto como fuese posible", señaló el artículo de Siboni y Winner, ambos militares israelíes.

Esos principios estuvieron presentes en la forma en la que el ejército israelí combatió en diferentes guerras a sus vecinos árabes que intentaron primero impedir el establecimiento del nuevo Estado de Israel y más tarde derrotarlo.

En 1967, las fuerzas israelíes emprenderían uno de sus más recordados ataques preventivos, cuando se lanzaron a destruir las fuerzas que el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser había concentrado en la frontera .

Pese a que las fuerzas egipcias no habían iniciado las hostilidades, el gobierno israelí defendió entonces ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que su ataque era legal porque respondió a una amenaza "instantánea y abrumadora" .

Fue el inicio de la Guerra de los Seis días, en la que el ejército israelí derrotó a la coalición formada por Egipto, Siria, Jordania e Irak y les arrebató a todos ellos grandes territorios .

Al hacerse con la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, los Altos del Golán y Jerusalén Este, Israel ampliaba su "profundidad estratégica" , pero eso no puso fin a sus ataques preventivos.

Israel mantiene hasta ahora el control sobre todos ellos, salvo el Sinaí, pese a que la ONU los considera territorios ocupados y casi la totalidad de la comunidad internacional pide el fin de la ocupación israelí .

Pese a que la Corte Internacional de Justicia concluyó que su ocupación de Cisjordania es ilegal e Israel debe poner fin a la construcción de asentamientos allí, el gobierno de Netanyahu la ha incrementado, en otro ejemplo de la prioridad que parece darle a su propio criterio sobre la ley internacional.

El primer ministro israelí Menájem Beguín, que gobernó entre 1977 y 1983, ampliaría el alcance de la doctrina de la amenaza existencial al ordenar en 1981 el ataque contra el reactor nuclear de Osirak, en Irak.

El Irak de Sadam Hussein no había desarrollado armas nucleares y los críticos de la actuación israelí sostuvieron entonces que no representaba una amenaza inminente para Israel comparable a las concentración de fuerzas egipcia de 1967.

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó el ataque israelí y lo consideró "una clara violación de la Carta de Naciones Unidas".

Pero en el comunicado emitido tras el ataque, el gobierno israelí afirmó: "Bajo ningún concepto permitiremos que un enemigo desarrolle armas de destrucción masiva contra el pueblo de Israel. Defenderemos a los ciudadanos de Israel a tiempo y con todos los medios a nuestro alcance".

En esa frase se sintetiza lo que pasaría a la historia como la doctrina Begin, por la que Israel se reserva el derecho a atacar a los adversarios que intenten dotarse de armamento nuclear, aunque no hayan emprendido acciones armadas, precisamente uno de los motivos argüidos en las últimas ofensivas contra Irán.

El primer ministro Ehud Olmert llevaría la doctrina Begin a la práctica de nuevo en 2007, cuando ordenó un ataque contra la central nuclear de Deir ez Zor, en Siria, aunque esta vez se trató de una operación encubierta que Israel no reconoció haber realizado hasta años después.

Desde entonces, el ejército israelí ha lanzado numerosas operaciones en Siria y Líbano contra objetivos de la milicia chiita Hezbolá supuestamente armada por Irán, dejando claro que Israel lanzará ataques no solo contra las intenciones de sus adversarios, sino también contra sus capacidades.

En las dos últimas ofensivas lanzadas conjuntamente con Estados Unidos contra Irán, el gobierno israelí ha planteado como objetivo y justificación eliminar la amenaza de Teherán e impedir que logre equiparse con armas nucleares.

Es un nuevo ejemplo de la doctrina de la amenaza existencial, un principio polémico y para muchos incompatible con las leyes internacionales.

LA DOCTRINA ISRAELÍ Y LA LEY INTERNACIONAL

Numerosos expertos se han pronunciado sobre la legalidad de la guerra actual.

Muchos han señalado que la Carta de Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los estados.