Qué causó la falla global en la nube de Amazon y por qué provocó el colapso temporal de internet

Amazon Web Services está teniendo un mal día . Así lo dijo el director de Cloudflare, otra gran empresa tecnológica estadounidense, probablemente aliviado de que la falla global en la nube de Amazon, que afectó a más de 1.000 empresas y a millones de usuarios de internet este lunes, no tuviera nada que ver con él.

La interrupción intermitente del servicio afectó a importantes plataformas de redes sociales como Snapchat y Reddit, bancos como Lloyds y Halifax, y juegos como Roblox y Fortnite .

Amazon Web Services es un gigante estadounidense con una amplia presencia global, que se ha posicionado como la columna vertebral de internet .

Proporciona herramientas y computadoras que permiten el funcionamiento de aproximadamente un tercio de internet, ofrece espacio de almacenamiento y gestión de bases de datos, evita que las empresas tengan que mantener sus propias y costosas configuraciones y, además, conecta el tráfico a esas plataformas.

Así es como vende sus servicios: "Permítanos encargarnos de las necesidades informáticas de su empresa".

Pero en esta ocasión algo muy mundano salió muy mal: una interrupción común conocida como error del Sistema de Nombres de Dominio (DNS, por sus siglas en inglés).

Quienes trabajan en el sector tecnológico estarán desconcertados ante el hecho de que un tipo de error común haya podido causar tantos problemas.

"¡Siempre es el DNS!" es algo que se escucha a menudo.

Cuando alguien accede a una aplicación o hace clic en un enlace, su dispositivo básicamente envía una solicitud para conectarse a ese servicio.

Se supone que el DNS funciona como un mapa y este lunes Amazon Web Services perdió su rumbo.

El problema es que el sistema no podía ver dónde estaban plataformas como Snapchat, Canva y HMRC para dirigir el tráfico hacia ellas.