Putin suspende ataques a Kiev por tres días ante visita de enviados de Estados Unidos

El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó este sábado la suspensión por tres días de los ataques contra Kiev en relación con los preparativos y las reuniones con los enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, que buscan relanzar el proceso de negociación con una visita a Moscú y, acto seguido, a Kiev.

"En efecto, se recibió dicha información. El Comandante Supremo en Jefe, el presidente Vladimir Putin, dio órdenes de no atacar Kiev durante tres días, a partir de la medianoche de hoy", afirmó el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones a la agencia rusa Interfax, en lo que sería una medida recíproca a la iniciativa ucraniana de no atacar Moscú mientras dura la visita.

Peskov enmarcó este paso en "la preparación y el desarrollo de los contactos estadounidenses en Kiev".

Precisamente, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció este sábado una serie de ataques rusos al aeropuerto de Kiev y el de Borispol, asegurando que son intentos de Rusia de boicotear la diplomacia cuando se espera el desplazamiento de los enviados de Estados Unidos para relanzar el proceso de negociaciones.

Este sábado, Witkoff y Kushner llegaron a Moscú, donde se espera que se encuentren con Putin. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que sus enviados trasladarán una propuesta a Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania durante una visita que espera que produzca avances en las negociaciones.

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