"Putin se los comerá para cenar": Zelensky advirtió a Occidente sobre los riesgos de una victoria rusa en Ucrania

Son tres ideas que el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky , intentó transmitir al público occidental en su entrevista con la revista The Economist .

Opinó que Occidente ha olvidado la importancia de lo que está sucediendo en Ucrania, pese a que no le queda más remedio que derrotar a Rusia.

Lo que irrita a Zelensky no son los éxitos de Rusia en el campo de batalla y la ausencia de avances de las Fuerzas Armadas de Ucrania (no cree que esto sea así), sino la confusión y vacilación entre los aliados y el distanciamiento de algunos de sus compatriotas .

Sin embargo, señala The Economist, casi dos años después del inicio de la guerra, el mundo ya no escucha con tanta atención sus palabras y el propio Zelensky ya no es capaz de controlar el curso de los acontecimientos con tanta habilidad.