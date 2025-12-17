Rusia, por su parte, asegura que controla alrededor del 19% de Ucrania. Estos territorios incluyen la península de Crimea, que se anexó en 2014, la mayor parte de la región oriental de Donbás, vastas regiones de Jersón y Zaporiyia, así como áreas de otras cuatro regiones ucranianas.

Rusia insiste en que Crimea, Donbás, Jersón y Zaporiyia son ahora parte de Rusia .

Sin embargo, Zelensky sostiene que su país nunca aceptará la ocupación y casi todos los países consideran que esas regiones forman parte de Ucrania.

Fomentar histeria

Los líderes europeos apoyan a Kiev y advierten que Rusia no debe ser recompensada por la guerra en Ucrania, tras varios años de enfrentamientos entre los separatistas respaldados por Rusia y las tropas ucranianas en la región de Donbás.

Putin dijo que el gobierno del expresidente estadounidense Joe Biden trató de destruir a Rusia y que los políticos europeos también habían perseguido el mismo objetivo.

Sin embargo, los dirigentes de Europa niegan esta acusación.

"Creían que destruirían y desmantelarían Rusia en poco tiempo", afirmó ante los rangos más altos del Ejército y el Ministerio de Defensa.

"Y los cerditos europeos se unieron de inmediato a la labor de la administración estadounidense anterior, con la esperanza de aprovecharse del colapso de nuestro país".

Acusó a los políticos europeos de fomentar la histeria sobre una posible guerra con Rusia, al advertir que Moscú podría atacar algún día a un país de la alianza militar de la OTAN.