Putin expresó a Trump su disposición a declarar un alto el fuego en Ucrania por el Día de la Victoria

El presidente ruso, Vladimir Putin, manifestó este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, su disposición a declarar un alto el fuego en Ucrania con motivo de la victoria de la Unión Soviética frente a Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, que cada año se conmemora el 9 de mayo.

El diálogo sostenido entre ambos gobernantes durante la jornada fue calificado como una comunicación "cordial y franca". Al respecto, Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, detalló a los medios: "Vladimir Putin informó a su homólogo estadounidense de su disposición a declarar una tregua para las celebraciones del Día de la Victoria".

La propuesta del líder moscovita se fundamenta en que el máximo representante de la Casa Blanca ya "valoró positivamente" una medida similar en el pasado. Dicho antecedente corresponde a la pausa de los ataques decretada de forma unilateral por Moscú en abril, en el marco de la Pascua ortodoxa, iniciativa que más tarde contó con la aceptación del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

A pesar de la oferta de paz temporal, el gobernante ruso le garantizó a su par norteamericano "que los objetivos de la operación militar --denominación que Moscú otorga a la invasión de Ucrania-- se alcanzarán en cualquier caso". Sobre este punto, la agencia de noticias rusa Interfax consignó nuevas palabras de Ushakov, quien precisó la postura oficial: "Preferiríamos que esto fuera el resultado de un proceso de negociación, que requiere que Zelenski responda positivamente a las propuestas ya conocidas que se han presentado repetidamente, incluso por la parte estadounidense".

Desde Washington, el mandatario estadounidense ratificó el intercambio telefónico mientras hablaba con los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca. En la instancia, el jefe de Estado norteamericano reveló que el tema central fue el escenario ucraniano y describió el contacto como una "conversación muy positiva". Además, proyectó un desenlace optimista al afirmar: "Creo que encontraremos una solución relativamente rápido, ojalá".

Durante la misma intervención, el magnate añadió que la crisis en Irán también fue parte de la agenda. Al ser consultado sobre el papel de su par ruso en este sentido, aseveró que a Putin "le gustaría participar, si puede ayudar" a poner fin a la guerra. Sin embargo, Trump fue enfático sobre sus prioridades: "Le dije que preferiría que estuviese involucrado en terminar la guerra con Ucrania. Para mí, eso sería lo más importante, porque vamos a lograrlo".

(Imagen: DPA)

PURANOTICIA