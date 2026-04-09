Putin decidió declarar una tregua en la guerra con Ucrania con motivo de la celebración de la Pascua ortodoxa

El presidente ruso, Vladimir Putin, decretó este jueves un alto el fuego en Ucrania durante este fin de semana, con motivo de la festividad de la Pascua ortodoxa, después de que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, lo propusiera hace poco más de una semana.

A través de un comunicado oficial, el Kremlin detalló que la paralización de las acciones militares arrancará a las 16.00 horas de este sábado 11 de abril. Asimismo, el documento especificó que la medida se extenderá hasta el "final del día" del domingo 12 de abril.

Para hacer efectivo este breve receso, se instruyó directamente al ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, y al general Valeri Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas. Ambos altos mandos tienen la orden de detener los enfrentamientos en la totalidad de los frentes activos en la nación vecina, aunque se advirtió que las unidades militares tendrán que mantenerse preparadas para repeler cualquier eventual agresión proveniente de Kiev.

Desde Moscú adelantaron su expectativa de que las fuerzas ucranianas respalden esta pausa festiva mediante la detención de sus operaciones. Al respecto, expresaron: "Partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación Rusa".

Por su parte, Volodimir Zelenski confirmó su adhesión a la tregua, recordando que él mismo había pedido un alto el fuego el pasado 30 de marzo bajo los mismos argumentos. Mediante un escueto mensaje en sus redes sociales, el gobernante señaló: "Ucrania ha declarado en repetidas ocasiones que estamos dispuestos a adoptar medidas recíprocas. Propusimos un alto el fuego durante las vacaciones de Semana Santa de este año y actuaremos en consecuencia".

En esa misma línea, el líder de Kiev argumentó que "la gente necesita una Semana Santa libre de amenazas y con avances reales hacia la paz". Además, lanzó un desafío directo a Moscú para prolongar la paralización de las armas, asegurando que "Rusia también tiene la oportunidad de no volver a los ataques tras la Semana Santa".

Cabe recordar que durante el año pasado, Putin ya había declarado una tregua unilateral por esta misma festividad. Sin embargo, aquel episodio estuvo marcado por recriminaciones mutuas de incumplimiento: el bando ruso denunció miles de violaciones al alto el fuego, mientras que el presidente ucraniano acusó la ejecución de decenas de asaltos y bombardeos por parte de las tropas de Moscú.

A pesar de las fricciones, en las primeras horas de aquella pausa se logró concretar un importante canje de prisioneros de guerra entre las partes. No obstante, los ataques volvieron a reanudarse al poco tiempo de que expirara el receso por la Pascua, el cual tuvo una duración de 30 horas.