Putin condena el atentado contra Donald Trump y el Kremlin rechaza "cualquier acción violenta" contra Jefes de Estado

Durante la jornada de este martes, desde el Gobierno ruso manifestaron el rechazo del presidente Vladimir Putin frente al fallido atentado que afectó a su par de Estados Unidos, Donald Trump. Según detalló el Kremlin, esta postura de repudio se aplica de "manera sistemática" ante "cualquier acción violenta" perpetrada en contra de un jefe de Estado.

Para profundizar en la posición de Moscú, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, fue enfático al declarar: "El presidente Putin siempre ha condenado de manera sistemática cualquier manifestación de violencia y cualquier intento de atentar contra la vida de jefes de Estado".

En paralelo, el mismo vocero del mandatario ruso aprovechó la instancia para descartar, por el momento, que se vayan a concretar nuevos contactos entre ambos líderes. De acuerdo con la información recogida por la agencia Interfax, Peskov cerró el tema asegurando: "Si esto vuelve a ocurrir en el futuro, les informaremos de inmediato".

Cabe recordar que los hechos se remontan al sábado recién pasado, cuando se percutaron varios disparos en medio de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. A raíz de la emergencia, tanto Trump como diversos altos funcionarios de su Administración debieron ser evacuados rápidamente del evento.

Respecto al presunto responsable de los disparos, las autoridades lograron la captura de Cole Thomas Allen, de 31 años. Actualmente, el individuo se encuentra detenido y deberá enfrentar a la justicia bajo los cargos de posesión de arma de fuego y de ataque a un agente federal.

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