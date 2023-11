Pueblo Palestino es arrasado por Israel: "La población entera de Gaza está siendo deshumanizada"

La población entera de Gaza está siendo deshumanizada.

Para la UNRWA, imponer un bloqueo total y no permitir la entrada de ayuda, y restringir la capacidad de la ONU de distribuir alimentos debido al conflicto -porque no hay un paso humanitario seguro para nosotros y porque nos estamos quedando sin suministros- es el castigo colectivo de 2,2 millones de personas que viven en Gaza, y que ya no tienen ningún lugar seguro dentro de Gaza a donde ir.

¿Cuáles son las condiciones en las escuelas y otros edificios de UNRWA donde se han refugiado cerca de 670.000 personas? Lazzarini habló de condiciones terribles e insalubres, y mencionó que hay aguas residuales desbordándose en las calles.

Quiero que visualicemos una escuela, cualquier escuela normal que recibe cada día dos mil niños, y ahora quiero que visualicemos la misma escuela con unas ocho mil personas en ella.

Adultos, ancianos, niños, personas con discapacidad, mujeres embarazadas.

Ocho mil personas viviendo en una escuela que fue diseñada para recibir a dos mil niños, con baños para dos mil niños, con aulas para dos mil niños, e imagina ocho mil personas viviendo allí.

La situación de la mayoría de estas personas en nuestros refugios es extremadamente difícil.

Hay hacinamiento hasta el punto de que tuvimos que separar a las personas y mantener a las mujeres y a los niños en las aulas, para que puedan cerrar las puertas por la noche y tener algo de privacidad.