Protestas en Francia dejan 296 detenidos y reúnen a más de 320 mil personas

El Tercer Acto de las protestas sociales en Francia celebrado este sábado ha sacado a más de 320.000 personas a las calles, según el balance de las autoridades, 500.000 en todo el país según organizaciones convocantes: estudiantes, sindicatos y 'chalecos amarillos'. La jornada ha transcurrido de forma mayoritariamente pacífica, aunque se han producido disturbios y enfrentamientos con la Policía que han derivado en 296 detenciones.

Por su parte, la Intersindical Juvenil ha estimado en cerca de medio millón los asistentes, lejos de los 800.000 que se manifestaron el pasado sábado según los convocantes. Las autoridades informaron el 24 de octubre de 410.000 asistentes a las manifestaciones.

"A pesar de las estaciones de metro cerradas, de una semana de campaña de los medios oficiales destinada a sembrar el pánico y de un cambio en el lugar de la concentración, la multitud ha sido igual de numerosa esta semana. E igual de disciplinada", ha reivindicado el líder del partido La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon.

El candidato presidencial de izquierda ha reprochado que se minimice las cifras, lo que "incita a (el presidente Emmanuel) Macron a prolongar el pulso". "Cuanto más alto sea, más dura será la caída. Tendrá que ceder o marcharse", ha sentenciado.

También han señalado al Gobierno los estudiantes, origen de la actual ola de protestas en Francia. El secretario general del Sindicato Nacional Fuerza Obrera-Liceos y Colegios (SNFOLC), François Pozzo di Borgo, ha subrayado que pese a los compromisos, el Gobierno no ha "respondido a todas las demandas".

"Por el momento, lo que el gobierno propone son principalmente ajustes", pero que "en lo esencial", "no ha respondido a las demandas", como la derogación del sistema de acceso Parcoursup o la última reforma legal para bachillerato y educación secundaria, ha explicado en declaraciones a la cadena BFMTV.

El otro gran reclamo de las protestas es la carestía de la vida. "Nos privamos de todo", ha denunciado una de las asistentes, Emilie, ama de casa y madre de cinco hijos. "Tengo dos hijos en el instituto, en centros distintos, y sus condiciones son similares (...). No hay profesores, ni material para las prácticas, ni puertas en los baños, un techo que se derrumba sobre un alumno (...) es inaceptable", ha añadido antes de denunciar la violencia policial.

296 DETENCIONES

El Ministerio del Interior ha confirmado hasta las 18.00 horas 296 detenciones en todo el país relacionadas con las protestas, de las que 61 corresponden a París, la capital. En la ciudad se han realizado 5.114 controles.

Por otra parte, ha informado de la presencia de "elementos radicales" "en varias ciudades" y menciona en concreto Burdeos, Toulouse, Rennes, Lille, Nantes, Marsella o Lyon. "Al final de la manifestación entran en los centros urbanos con el propósito de causar daños y saqueos", ha señalado. "Las intervenciones sistemáticas de la policía se lo han impedido", aunque "los enfrentamientos aún continúan".

Los controles de seguridad en estaciones de tren, carreteras y peajes también han permitido detectar a personas que portaban armas improvisadas, según el Ministerio. Este operativo a gran escala continuará durante toda la noche, especialmente en París, donde se está aplicando rigurosamente.

En cualquier caso, y sobre todo hasta mediodía, la situación estaba "generalmente tranquila, sin incidentes destacables". "Las medidas de seguridad siguen adaptadas a la situación, especialmente al final del día, en previsión de la noche de Halloween", ha explicado. "La postura del ministro del Interior (Laurent Núñez) se mantiene inalterable: la policía actuará con la máxima firmeza contra los responsables de la violencia y los daños", ha advertido.

CARGAS EN PARÍS

En París, agentes antidisturbios de la policía han cargado contra los manifestantes y se han producido lanzamiento de objetos después del final de la manifestación hasta la Puerta de Charenton.

Además los agentes han empleado gas lacrimógeno contra decenas de individuos enmascarados y vestidos de negro que usaron martillos para arrancar adoquines y arrojarlos contra los agentes de policía. También lanzaron al menos un artefacto incendiario.

Un grupo de varios cientos de manifestantes que se situó al final de la manifestación atacó a los agentes lanzando objetos, incluido un cóctel Molotov, ha explicado la Prefectura.

También se han registrado movilizaciones e incidentes en ciudades como Niza, Toulouse, Marsella y Rennes. En Marsella han marchado unas 10.000 personas, mientras que en Grenoble eran 7.300 los asistentes, incluidos unos 200 individuos del denominado 'black block'.

En Burdeos, la policía ha contabilizado 11.000 manifestantes, siempre según las autoridades, mientras que en Lyon serían 19.000 los asistentes, según la Prefectura.

Las autoridades francesas habían reforzado este sábado el dispositivo de seguridad en todo el país, con cerca de 70.000 policías y efectivos de seguridad desplegados para prevenir disturbios, saqueos y actos vandálicos.

PURANOTICIA