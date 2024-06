Primer ministro eslovaco reaparece y culpa a la "oposición fracasada" del atentado en su contra

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, reapareció este miércoles por primera vez tras estar hospitalizado por el intento de magnicidio que sufrió hace dos semanas.

"Es evidente que era sólo un mensajero del mal y del odio político que la oposición fracasada y frustrada ha desarrollado en Eslovaquia hasta proporciones inmanejables", dijo en un vídeo de 15 minutos publicado en su perfil de Facebook.

"No tengo ninguna razón para creer que esto fue un ataque de un loco solitario", aseguró, acusando los medios de comunicación y a sectores de la sociedad civil y de la oposición de pretender restar importancia al ataque.

"Si la oposición continúa como hasta ahora, el horror del 15 de mayo continuará y habrá más víctimas", agregó, indicando quien no tomará acciones legales contra su agresor, Juraj Cintula, a quien calificó como "activista" opositor. "No siento ningún odio hacia el extraño que me disparó. Le perdono", sostuvo.

Fico aseguró que durante meses ha estado advirtiendo sobre la posibilidad de que se produjera un ataque de este tipo y que incluso él ha pedido a sus ministros que eviten las multitudes. "No había avisos de Inteligencia, pero mis 32 años de experiencia me alertaron", declaró.

Asimismo, sugirió que el ataque está relacionado con la "visión distinta" que tiene del resto de sus socios y critica a la Unión Europea y a la OTAN por intentar hacer valer una "única opinión correcta" y a los anteriores gobiernos eslovacos por seguirla de manera acrítica en asuntos como la guerra de Ucrania.

"Rechazo la injerencia en asuntos internos de otros países o la exportación forzada de la democracia a países que han decidido seguir su camino. Eslovaquia no tiene las herramientas económicas y militares para imponer sus intereses por la fuerza, por lo que debemos respetar el derecho internacional", mencionó.

"La oposición abusa de la forma en que las grandes democracias imponen una opinión única obligatoria sobre cuestiones fundamentales de política exterior y rechazan las posiciones soberanas de los países pequeños", criticó.

En ese sentido, reprochó que el ataque que sufrió no haya tenido el alcance internacional que debería al tratarse de un intento de asesinato contra un cargo elegido de manera legítima a través de las urnas.

En lo que respecta a su paso por el hospital, Fico reconoció que ha padecido "mucho dolor y sufrimiento" y si bien se antoja un "pequeño milagro" que pueda volver a trabajar en pocas semanas, estima que si todo va según lo previsto podrá reiniciar sus tareas como primer ministro "a finales de junio y julio".

(Imagen referencial: Europa Press)

PURANOTICIA