Presupuesto 2026 marca un hito fiscal para el gobierno de Javier Milei

El Senado argentino aprobó este viernes el Presupuesto General para 2026, el primero elaborado por el gobierno del presidente Javier Milei, en una sesión marcada por intensas negociaciones políticas. El proyecto fue calificado por el oficialismo como un “logro histórico”, al ser aprobado en su totalidad y establecer un esquema de equilibrio fiscal sin déficit.

La senadora nacional Patricia Bullrich celebró la aprobación señalando que se trata del “primer presupuesto con déficit cero de la historia argentina”, subrayando que el equilibrio fiscal no es una medida transitoria, sino una regla estructural del nuevo modelo económico. “El déficit cero no se negocia”, enfatizó en redes sociales.

La iniciativa fue respaldada por 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, reflejando un amplio apoyo transversal en la Cámara Alta. El rechazo provino principalmente del bloque kirchnerista, mientras que el resto de las fuerzas parlamentarias acompañaron el proyecto impulsado por el Ejecutivo.

Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete y portavoz presidencial, Manuel Adorni, destacó el trabajo legislativo conjunto y afirmó que el país contará con un presupuesto “tal como corresponde, sin déficit fiscal”, reforzando el mensaje de orden y responsabilidad económica promovido por la administración Milei.

El presupuesto aprobado proyecta para 2026 un crecimiento del PIB del 5%, una inflación anual del 10,1% y un superávit primario del 1,5% del PIB. Además, contempla un aumento del consumo privado del 4,9%, un crecimiento del consumo público del 1,2% y una expansión de la inversión del 9,4%, consolidando la primera gran prueba política superada por Milei en el Congreso tras las elecciones de mitad de mandato.

