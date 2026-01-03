Presidente Milei aplaude ofensiva de EE.UU. tras caída de Nicolás Maduro

El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró públicamente la captura de Nicolás Maduro tras la operación militar ejecutada por Estados Unidos en Venezuela, acompañada de bombardeos sobre Caracas y otras zonas del país, marcando un nuevo hito en la crisis regional.

A través de su cuenta en X, Milei utilizó su ya tradicional lema “viva la libertad, carajo”, junto a la frase “la libertad avanza”, en una publicación que incluyó un video de su intervención en la más reciente cumbre del Mercosur, realizada en diciembre en Brasil.

En dicho registro, el mandatario argentino manifestó el respaldo de su país a la política de Washington. “La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”, afirmó, subrayando que el tiempo de una postura moderada frente al chavismo “se ha agotado”.

Milei sostuvo además que la comunidad internacional debe condenar sin ambigüedades al régimen venezolano, al que calificó como un “experimento autoritario”, instando a otros gobiernos de la región a adoptar una posición firme frente a la situación política en Venezuela.

Finalmente, el jefe de Estado argentino lanzó duras críticas contra el mandatario venezolano, a quien describió como “un narcoterrorista” y cuya permanencia en el poder, advirtió, “representa una amenaza para toda la región”, reafirmando así su alineamiento con las acciones impulsadas por Estados Unidos.

