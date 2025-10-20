Presidente electo de Bolivia anunció su intención de restablecer relaciones diplomáticas con EE.UU. tras 17 años de ruptura

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes su intención de restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, después de 17 años de ruptura marcados por los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Esa relación (con Estados Unidos) se va a retomar y las condiciones de relacionamiento entre naciones pasan por una cooperación de lucha contra aquello que consideramos no es parte de la legalidad", explicó durante su primera conferencia de prensa tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada este domingo.

Cuando asuma el gobierno, Paz buscará posicionar al país ante el mundo tras 20 años de "absoluto fracaso" de gestión del MAS. "Creo que vamos a tener una relación fluida y compromisos de cooperación y de trabajo conjunto para ambas naciones y de beneficio para ambas naciones", añadió.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, felicitó en la noche del domingo a Paz y ofreció una nueva etapa de cooperación bilateral basada en intereses estratégicos compartidos. También felicitaron al nuevo presidente mandatarios de países como Perú, Brasil, Argentina, Paraguay y Chile.

(Imagen: AFP)

