Presidente de EE. UU. critica a Zelenski: “Su gente la ama, él no la ha leído”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su decepción con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski por no haber revisado aún la última propuesta de paz diseñada para poner fin al conflicto con Rusia. “Estamos hablando con el presidente Putin y con líderes ucranianos, incluido Zelenski. Estoy un poco decepcionado de que aún no haya leído la propuesta, que es de hace unas horas. A su gente le encanta, pero él no la ha leído”, declaró el mandatario estadounidense a los medios, según CNN.

Trump destacó que, aunque Moscú preferiría conservar todo el territorio ucraniano, considera que en Rusia la propuesta fue bien recibida. En tanto, Zelenski señaló a través de su canal de Telegram que espera recibir un informe detallado de sus enviados, Rustem Umerov y Andri Hnatov, sobre los matices de la propuesta estadounidense y los posibles ajustes a discutir en persona.

El presidente ucraniano valoró la disposición de los enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, a colaborar en las negociaciones, asegurando que la conversación fue constructiva, aunque compleja. Zelenski subrayó la importancia de analizar en detalle los puntos de la propuesta y precisó que algunas cuestiones solo podrán tratarse en reuniones directas en Europa.

El intercambio de declaraciones entre Washington y Kiev refleja la complejidad de la diplomacia internacional y la búsqueda de un acuerdo que pueda poner fin al conflicto, mientras las negociaciones continúan con cautela y la atención del mundo puesta en los pasos a seguir de ambas delegaciones.

