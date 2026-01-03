Presidente de Brasil rechaza ofensiva contra Venezuela y llama a la ONU a actuar

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó este sábado el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, asegurando que la operación “cruza una línea inaceptable” y constituye un hecho de extrema gravedad para el orden internacional.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Lula afirmó que los bombardeos en territorio venezolano y la detención de su mandatario representan una afrenta gravísima a la soberanía nacional, además de sentar un precedente altamente peligroso para la comunidad internacional.

El jefe de Estado brasileño sostuvo que la ofensiva constituye una “flagrante violación del derecho internacional”, advirtiendo que este tipo de acciones abre la puerta a un escenario global marcado por la violencia, el caos y la imposición de la ley del más fuerte, en desmedro del multilateralismo.

En su declaración, Lula comparó el episodio con los peores momentos de la interferencia externa en América Latina y el Caribe, subrayando que la acción militar amenaza directamente la estabilidad regional y la condición de la zona como espacio de paz.

Finalmente, el mandatario instó a la ONU y a la comunidad internacional a responder de manera vigorosa, reiterando que Brasil condena los hechos y mantiene su disposición a promover el diálogo, la cooperación y una salida pacífica a la crisis, en un contexto de creciente tensión hemisférica.

