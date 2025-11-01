Presidente Boric y Primer Ministro de Canadá actualizaron acuerdo entre ambos países

Este sábado, en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico 2025, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, sostuvo una reunión bilateral con el Primer Ministro de Canadá Mark Carney.

Al inicio del encuentro se celebró la firma de la actualización del Acuerdo Marco de Asociación Estratégica entre ambos países, firmado en 2007 y renovado por primera vez en 2013.

En la instancia, el Presidente Gabriel Boric Font destacó el trabajo conjunto entre Chile y Canadá en economía verde, protección de océanos y el apoyo entregado por el país norteamericano para ser anfitriones del Tratado BBNJ sobre aguas no territoriales.



Por su parte, el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, relevó que ambos países “mantienen una alianza extraordinaria”, recordando la firma del tratado de libre comercio entre ambos países, en vigencia desde 1997 y actualizado en 2017, que permitió cuadruplicar el comercio bilateral, subrayando también la amplia gama de temas en común con Chile “desde energía y minerales críticos, hasta crecimiento limpio, economía digital y la fusión de lo digital y lo cultural, tanto su país como el mundo se han beneficiado enormemente de su liderazgo”.



Esta nueva actualización del Acuerdo Marco de Asociación Estratégica entre Chile y Canadá, que se concreta con la firma de ambos mandatarios, tiene el objetivo de garantizar que el instrumento refleje la amplitud de la agenda bilateral y abordar los retos globales que enfrentan ambos países, e incorpora como eje prioritario el posicionamiento de las cuestiones comerciales, y ámbitos relevantes para Chile y Canadá, como la igualdad de género, el cambio climático, los asuntos polares, minerales críticos, la cooperación en materia indígena, entre otros.

Dando inicio así a una nueva etapa en la relación bilateral, en un contexto en el que ambos países buscan diversificar sus alianzas políticas y económicas.

Tras la firma, ambos mandatarios sostuvieron una reunión, que también contó con la participación del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza.

En esta segunda instancia se conversó sobre aumentar la cooperación en el ámbito cultural, comercial y de inversiones; cuidar y fortalecer el multilateralismo; y promover un desarrollo económico armónico con el medio ambiente.

El 5 de julio de 2025 se cumplieron 28 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio firmado entre Chile y Canadá, en vigencia desde 1997 y posteriormente modernizado en 2017.

Este se trató del primer TLC firmado por Chile con un país industrializado y, para Canadá, el primero con una nación sudamericana.

En 2024 el intercambio comercial entre ambos países llegó a US$1.825 millones. En similar periodo, las exportaciones (FOB) fueron de US$1.235 millones. Por su parte, las importaciones (FOB) alcanzaron USM $813, mientras que la exportación de servicios alcanzó US$41.1 millones.

La inversión canadiense en Chile asciende a aproximadamente US$40.233 millones, convirtiéndose en la primera fuente de inversión extranjera directa en Chile. Por su lado, Chile invierte en Canadá US$2.680 millones.

En 2024, las principales exportaciones de Chile a Canadá consistieron en oro minero en bruto, seguido de ánodos con contenido de cobre y minerales de cobre. Por su parte, las principales importaciones desde Canadá fueron trigo tipo Canadian Wheat, medicamentos que contienen retrovirales y azufre.

PURANOTICIA