Presidente Boric y guerra comercial entre China y EE.UU.: "Estamos enfrentando algunas presiones para decir en qué lado estamos"

El presidente Gabriel Boric inició sus primeras actividades en el marco de su participación en la edición 2022 del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra en Tailandia.

El Mandatario lideró el conversatorio «Chile, Latin America and Asia Relations: Future Perspectives», en la Universidad de Chulalongkorn, ubicada en la capital Bangkok. Fue recibido por el presidente del comité administrativo, Bundhit Eua-arporn, quien le regaló una cerámica tradicional.

En el seminario, Boric se refirió a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, reconociendo que "estamos enfrentando algunas presiones, no públicas, para decir en qué lado estamos. Pero nosotros, como país soberano, tenemos la autonomía para tener relaciones con todo el mundo".

Además, el jefe de Estado aprovechó de hacer una invitación a los tailandeses: "Creo que Chile puede ser muy interesante también para su país para entrar en América Latina. Me gustaría decir que hay mucho trabajo que hacer en eso".

“El comercio, por supuesto que es muy importante (...), pero queremos aprender acerca de sus tradiciones y su cultura”, consignó.

Por otro lado, el Presidente se refirió a la democracia y subrayó que "no pueden dar por segura la democracia. Lo más importante es que ustedes crean en la democracia, que no es sólo ir a votar cada cuatro años, es creer que su opinión puede hacer la diferencia".

También hizo un llamado a la juventud, indicando que "yo soy joven, tengo 36 años, y antes de ser presidente fui congresista y líder estudiantil y nosotros creímos que nuestra opinión era importante para construir un país más justo, con equidad de género, la importancia de los derechos humanos".

"Me gustaría impulsarlos a ustedes, estudiantes, a creer en su opinión y organizarse para hacer valer su voz (...) el movimiento estudiantil en todo el mundo es importante para mover cambios culturales. Las convicciones, la energía de la gente joven es muy importante para los cambios sociales, para conseguir dignidad, justicia", agregó.

En esa línea, recalcó que "la organización es muy importante, no sé si tienen una organización, y si no la tienen los convocó a tenerla. Es muy importante que los movimientos sociales tengan opinión sobre o qué sucede en sus países, y no solo en educación, sino también en otros asuntos".

Sobre el cambio climático, la máxima autoridad del país comentó que "nuestro país es mediano, tenemos un PIB de ingreso medio y estamos siendo afectados por el cambio climático. Llegamos a un punto de no retorno y en Latinoamérica tenemos que empujar a las grandes economías a cambiar su conducta".

