Cómo será el puente colgante más largo del mundo que unirá la isla de Sicilia con la Península Itálica

Se prevé que se cobrará una tarifa por automóvil para cruzar el puente de menos de 10 euros (unos US$12).

Sin embargo, el proyecto aún debe recibir el visto bueno del Tribunal de Cuentas italiano y de los organismos medioambientales nacionales y de la UE .

Los residentes a ambos lados del estrecho cuyas propiedades pueden ser expropiadas para el proyecto también tendrán que ser consultados y podrían impugnar legalmente la decisión , lo que significaría que la construcción del puente podría retrasarse o paralizarse por completo.

No sería la primera vez que se retrasa la construcción del puente. Desde que se elaboraron los primeros planos hace más de 50 años, varios planes para su construcción han tenido que archivarse por diversos motivos y durante mucho tiempo el proyecto ha enfrentado una dura oposición .

Entre otras cosas, se teme que las mafias siciliana y calabresa, con gran influencia en la política y la sociedad del sur de Italia, desvíen enormes cantidades de dinero de los contribuyentes.

El miércoles, algunos políticos locales reiteraron su descontento con la decisión del gobierno.

El senador Nicola Irto, del Partido Demócrata, calificó el proyecto de "controvertido y divisivo", afirmando que desviaría "recursos cruciales que de otra manera irían destinados a transporte local, infraestructura, escuelas seguras y los centros de salud de calidad".

Giusy Caminiti, alcalde de Villa San Giovanni, cerca de donde se construiría el puente en la costa calabresa, dijo que su pueblo se vería muy afectado y pidió más tiempo para las consultas.

El comité popular calabrés "No al Puente" criticó el anuncio del miércoles y afirmó que se trataba de una maniobra política y no del resultado de una evaluación técnica exhaustiva.

Los grupos locales que se oponen al puente también afirman que su construcción consumiría millones de litros de agua al día, mientras que tanto Sicilia como Calabria lidian regularmente contra la sequía.