Presidente Boric se reúne con ex secretario general de la ONU en Seúl y abordó desafíos globales y candidatura de Bachelet

Este jueves 30 de octubre, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, se reunió con el ex secretario general de Naciones Unidas y destacado diplomático surcoreano, Ban Ki Moon. En el encuentro en Seúl, también participó el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren.

En la reunión se conversó sobre la experiencia de Ban Ki Moon como secretario general de la ONU, así como de los desafíos globales actuales en materia de paz, multilateralismo y acción climática.

Asimismo, ambos coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación internacional y la promoción de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

Según reportó La Tercera, en la reunión las autoridades también hablaron sobre la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU, luego de que Ban Ki Moon consultara al respecto. Bachelet es una de las candidatas a reemplazar a António Guterres en ese cargo el próximo año.

Previamente, el mandatario visitó el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea (KIST). "Con Corea tenemos una visión compartida sobre la transformación digital, aquella que tiene como centro al ser humano y es un pilar importante para impulsar el crecimiento sostenible", señaló en su cuenta de X.

"Junto a la delegación recorrimos el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología (KIST), organismo estatal y líder en investigación y educación en IA para seguir estrechando los lazos de colaboración en innovación tecnológica, donde nuestro país tiene tanto que ofrecer", añadió.

Tras la reunión el Presdente Boric se trasladó hasta la ciudad de Gyeongju, donde se realizará la nueva edición del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

PURANOTICIA