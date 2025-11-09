Presidente Boric saludó al nuevo presidente boliviano y le deseó éxito en su gobierno

Tras la ceremonia de traspaso de mando, el Presidente Gabriel Boric se reunió con el nuevo mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, en la Asamblea Legislativa Plurinacional en La Paz.

El Jefe de Estado sostuvo un saludo protocolar con el presidente Paz para felicitarlo y desearle éxito en su mandato, además de ahondar en la importancia de estrechar vínculos y fortalecer el trabajo conjunto en materias como el control fronterizo y el Consejo Empresarial Binacional Chile-Bolivia. Fue la primera reunión de mandatarios de ambos países después de 19 años.

La cooperación entre ambos países se ha fortalecido en los últimos años, con avances como la Hoja de Ruta Consular de 2022 y la firma de una serie de acuerdos en materia de seguridad, suscritos entre 2023 y 2024, para fortalecer las acciones contra el crimen trasnacional organizado, entre otras materias.

Este impulso en la relación bilateral se tradujo en la reactivación de un importante cronograma de reuniones, como el Comité de Frontera e Integración, la creación de la Mesa de Recursos Hídricos Transfronterizos, la Reunión de la Comisión Administradora del ACE 22 y la Comixta de Drogas y Delitos Conexos.

Según datos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, entre enero y julio de 2025, el intercambio comercial entre Chile y Bolivia totalizó 617 millones de dólares. En 2024, el intercambio comercial entre ambos países ascendió a 1.197 millones de dólares.

Hace 19 años que un Jefe de Estado chileno no asistía a un cambio de mando de Bolivia, tras la participación del Presidente Ricardo Lagos en la primera investidura de Evo Morales en 2006.

En la asunción del Presidente Paz participaron cuatro Jefes de Estado: de Uruguay, Yamandú Orsi; Paraguay, Santiago Peña; Argentina, Javier Milei; y Ecuador, Daniel Noboa, entre otras autoridades e invitados especiales.

PURANOTICIA