Liberan al expríncipe Andrés tras varias horas de arresto en el marco de la investigación por su presunto vínculo con Epstein

Andrés Mountbatten Windsor, expríncipe y hermano del rey Carlos III de Reino Unido, fue liberado luego de haber pasado cerca de 12 horas arrestado en una estación de policía en Norfolk.

La Policía de Thames Valley confirmó la detención en Norfolk a las 08:00 GMT de un hombre de unos 60 años al que no identificó por su nombre e informó que estaba realizando registros en domicilios de Berkshire y Norfolk.

Tras conocerse la noticia, Carlos III expresó que "la ley debe seguir su curso" y que la policía contaba con su "pleno apoyo y cooperación".

Hacia las 18:50 GMT, se vio a Andrés abandonando en un automóvil la comisaría de policía de Aylsham.

Poco después, la Policía de Thames Valley publicó un comunicado en el que informó que "el detenido había sido puesto en libertad bajo investigación".

La policía británica había informado previamente que estaba considerando investigar al expríncipe por las acusaciones relacionadas con sus vínculos con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Las autoridades están investigando las acusaciones de que Andrés compartió material confidencial con Epstein, después de que las comunicaciones que ambos mantuvieron a lo largo de los años aparecieran en los archivos publicados por el gobierno estadounidense en enero.