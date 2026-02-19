Defensor del matrimonio infantil y acusado de corrupción: Quién es José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú

En su primer mensaje tras recibir la banda presidencial estableció como prioridades de sus meses de gobierno "garantizar al pueblo del Perú una transición electoral pacífica, transparente; que no haya dudas" y "echarle diente al problema de la inseguridad ciudadana".

Pero su elección ha suscitado fuertes críticas en amplios sectores y se duda de que pueda ofrecer estabilidad al país.

QUIÉN ES JOSÉ MARÍA BALCÁZAR

José María Balcázar Zelada, exmagistrado y actual congresista por Lambayeque, nació hace 83 años en el departamento andino de Cajamarca.

Llegó a ser vocal supremo del Poder Judicial y también objeto de investigaciones por presunto tráfico de influencias.

Los medios peruanos lo presentan como un hombre cercano a Vladimir Cerrón, fundador del partido Perú Libre condenado por corrupción y actualmente huido de la justicia, y del expresidente Pedro Castillo, quien fue condenado en noviembre de 2025 a más de 11 años de prisión por rebelión y conspiración, tras su fallido intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022.

Los escándalos salpican su pasado. En su historial figura que fue expulsado del Colegio de Abogados de Lambayeque por presunta apropiación de fondos. La Fiscalía lo acusó en noviembre de 2023 de un delito de apropiación ilícita por aquel asunto.

Además, enfrenta una denuncia constitucional por presunto intercambio de favores con la exfiscal de la nación Patricia Benavides.

Balcázar está acusado de acceder a votar a favor del archivo de la acusación contra Benavides en la Subcomisión de Acusaciones Constituticionales del Congreso a cambio de que esta promoviera el archivo de sus procesos penales en Lambayeque.

Pero sin duda lo que más ha llamado la atención del pasado de este político poco conocido hasta ahora han sido sus comentarios en contra de la ley que en 2023 prohibió el matrimonio infantil en Perú.

"Las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al desarrollo psicológico de la mujer", dijo en el debate parlamentario de la ley.

También dijo: "En el Código Civil, de 14 para arriba no hay ningún impedimento. Todos tienen relaciones sexuales. La ley lo autoriza. En otros países es de 13 para arriba, siempre que no haya violación. Todo el mundo tiene relaciones. Profesores con alumnas, maestras con alumnos, entre alumnos también".

Sus palabras motivaron una declaración de rechazo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En medio de la polémica, Balcázar acabó absteniéndose en la votación de la ley.

Que fuera finalmente el candidato más votado por el Congreso y se alzara con la presidencia sorprendió a la mayoría de observadores, que daban a Alva como favorita.

Su elección ha reavivado las críticas al procedimiento utilizado por el Congreso para apartar a Jerí y reemplazarlo con Balcázar.

Pese a que la mayoría de constitucionalistas que se expresaron al respecto indicaron que lo correcto era haber promovido la vacancia de Jerí como presidente, los congresistas optaron por una moción de censura contra él en su calidad de presidente del Congreso, que podía prosperar con menos votos que los 87 que exige la vacancia.

Balcázar tendrá ahora el reto de asegurar la estabilidad institucional de aquí a las elecciones y mantener a raya la delincuencia, cuyo auge en los últimos años se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los peruanos.

En sus primeras palabras como presidente dijo que "no es difícil gobernar un país".

Pero no parece que él lo vaya a tener fácil cuando muchos en el país ven su elección como una nueva jugada de unos congresistas que, según las encuestas, despiertan un amplio rechazo popular.